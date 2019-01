Attualità Lavoratori ex Isochimica al Mise, Pallini: “Mio impegno è e sarà massimo” 31 gennaio 2019

“Il mio impegno è e sarà massimo” così la deputata del Movimento 5 Stelle, on. Maria Pallini, prima della riunione con i collaboratori del Mise di Luigi Di Maio e alcuni degli ex lavoratori dell’Isochimica di Avellino, la fabbrica dei veleni che ha mietuto troppe vittime dell’amianto e ha costretto tanti a una vita difficile a causa delle patologie asbesto-correlate.

“Dal mio ingresso in Parlamento – spiega l’onorevole Pallini – mi sto battendo per loro e per quanti sono in attesa del prepensionamento per motivi di salute legati all’esposizione a quella maledetta fibra tossica. Nella legge di stabilità sono riuscita a far inserire un emendamento a mia prima firma che ha garantito l’accesso alla pensione per quei lavoratori ammalati poi transitati nel pubblico impiego. Ora proseguiamo il nostro cammino fino a quando l’ultimo dei lavoratori che ha inalato amianto non vedrà riconosciuto il suo sacrosanto diritto ad una vita serena.

Il Ministro Di Maio – conclude la deputata – è da sempre sensibile a questa problematica. Non è più possibile lavorare se si respira con difficoltà”.