Attualità “Lavorare sulla memoria”: D’Amelio visita con gli studenti di Montella il lager di Terezin 19 settembre 2019

Una delegazione del Liceo musicale Rinaldo d’Aquino di Montella, accompagnata dalla dirigente scolastica Emilia Strollo e dalla presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, ha visitato oggi il campo di concentramento di Terezin in Repubblica Ceca, dove furono uccisi 35mila artisti e bambini ebrei mitteleuropei e cristiani. Gli studenti sono risultati vincitori del concorso “La persecuzione nei lager nazisti”, giunto alla seconda edizione e promosso dalla Consulta regionale per la condizione femminile e dal Consiglio della Campania.

“Lavorare sulla memoria è importante ed è quello che in questi anni, nel nostro piccolo, stiamo facendo in Consiglio regionale con le scuole. L’obiettivo è, come afferma Levi, far conoscere ciò che è accaduto a una generazione che è nata nell’era digitale, non ha vissuto la Seconda Guerra mondiale, la guerra fredda, né la caduta del muro di Berlino. L’obiettivo è non far dimenticare la lezione dei campi di concentramento, di persone che hanno lottato per un modo più giusto e umano. Da quella guerra nacque la nostra Costituzione e il sogno comune dell’Europa, un’Europa senza muri ne fili spinati”, dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.