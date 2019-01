Sport L’Avellino Volley cerca punti salvezza in casa contro l’Alma 13 gennaio 2019

Nuova importante gara tra le mura di casa per l’Avellino Volley, che oggi pomeriggio alle 18.30, incontrerà l’Alma Volley, presso la palestra della Scuola Media Statale di Via Francesco Tedesco, per la 12^ giornata del campionato Fipav di Serie C femminile.

Un match delicato per le lupacchiotte, guidate da coach Nello Ardolino, che hanno bisogno di recuperare punti e morale, per raggiungere l’importante obiettivo della salvezza. Le giocatrici biancoverdi come sempre spenderanno tutte le energie disponibili per agguantare il risultato.

“Invitiamo i tifosi e gli sportivi avellinesi ed irpini – ha affermato Fausto Sacco, presidente della Multiservice Amica Avellino Volley – a venire ad assistere alla partita, per sostenere con il loro calore la squadra. Stiamo vivendo un passaggio molto delicato, per la difesa della categoria. Ma sono convinto che con la necessaria determinazione ed il carattere che le ragazze, capitanate da Adele Nigro, sapranno tirare fuori, riusciremo a vincere questa sfida. Auspichiamo, quindi, che nell’impianto di gioco di Borgo Ferrovia ci sia il pienone. L’ingresso è come sempre libero e gratuito”.