Attualità Lavabi bagno appoggio per arredare il tuo bagno 9 giugno 2020

I lavabi da appoggio sono l’ultima tendenza in fatto di arredo bagno. Il design moderno ha fatto passi da gigante negli ultimi tempi e il bagno oggi viene considerato una stanza da arredare e rendere confortevole e di tendenza al pari di tutte le altre. Per questo motivo le aziende impegnate nella produzione di arredo bagno hanno investito molto in ricerca e sviluppo, concentrandosi soprattutto nella progettazione di lavabi da appoggio che potessero diventare veri protagonisti di questo ambiente. Ecco, allora, perché scegliere i lavabi bagno da appoggio e come selezionare la tipologia più adatta alle proprie esigenze.

Perché scegliere i lavabi bagno da appoggio

I lavabi bagno da appoggio hanno un design unico che li rende i veri protagonisti dell’ambiente bagno. Questi modelli, a differenza di quelli da incasso, non spariscono all’interno della superficie del mobile lavabo ma vengono “semplicemente” appoggiati sul ripiano e questa sistemazione li rende sicuramente più comodi nel loro utilizzo. Grazie alla possibilità di scegliere fra moltissime forme e dimensioni, i lavabi da appoggio sono il perfetto connubio fra stile e comfort e possono essere adattati con facilità in qualsiasi ambiente, dal bagno più classico a quello moderno e di design. Inoltre i lavabi da appoggio possono essere facilmente puliti perché sono interamente realizzati in vetro oppure in ceramica. Poiché la loro superficie è totalmente esterna, non sarà difficile provvedere ad una pulizia completa. Le ultime tendenze in fatto di lavabi da bagno consigliano di prediligere una forma tondeggiante che possa in qualche modo dare l’idea di un catino per l’acqua. In questo modo il bagno assumerà subito un aspetto più classico, perfetto per il concetto di eleganza imposto dalle riviste patinate. Insomma, il lavabo da appoggio è la soluzione ideale per ogni tipo di stile, che consente molta flessibilità e tante soluzioni diverse, da scegliere nei tanti modelli a disposizione per personalizzare anche l’ambiente bagno.

Quali tipi di lavabi bagno da appoggio esistono

In commercio esistono tanti tipi di lavabo da appoggio quanti la fantasia del cliente può elaborare. Si parte dalle misure che sono davvero le più differenti, per accontentare ogni tipo di esigenza: ci sono i modelli con vasca più profonda e quelli, invece, che prediligono un piatto quadrato, che occupi più superficie ma minore altezza. La scelta ovviamente è dettata sia dal gusto personale che dallo spazio che si ha a disposizione nel ripiano che lo dovrà accogliere. Per quanto riguarda i materiali, di solito si predilige il vetro temprato ma nella maggior parte dei casi la scelta ricade sulla ceramica, sia bianca che colorata. Rari i lavabi da appoggio in altri materiali come il bronzo o l’acciaio, solitamente tipologie destinate non a case private ma a locali o altri ambienti. Le forme, invece, sono un campo nel quale la creatività dei designer trova la sua massima espressione. In commercio si possono trovare lavabi da appoggio quadrati, ovali, rettangolari, tondi. Non mancano forme più elaborate che ricordano le scodelle dell’antichità oppure lavabi sottili e piatti, quasi come se si trattasse di pietre poggiate su un ripiano per far scivolare l’acqua di un ruscello. L’ideale è riuscire a trovare un lavabo da appoggio che possa sposarsi bene con forme e colori degli altri sanitari per creare nel bagno un unicum gradevole.

Kerasan, i migliori lavabi bagno da appoggio

Un nome di riferimento nella produzione di lavabi da appoggio è sicuramente quello di Kerasan, leader del settore ceramiche e da anni impegnata ad arredare bagni di ogni tipo. Il catalogo di Kerasan relativo ai lavabi da appoggio è ricco di modelli fra i quali il cliente potrà scegliere quello che maggiormente soddisfa la sua fantasia, partendo dai lavabi TriBeCa, dalla forma rettangolare molto classica e dai bordi tondeggianti, passando per i più innovativi modelli Flute, Cocktail oppure Hurricane, che sono veri e propri oggetti di design che caratterizzano l’eleganza dell’ambiente bagno e catturano l’attenzione di tutti. Per chi non vuole rinunciare alla possibilità di installare nel bagno un doppio lavabo, i modelli da appoggio della serie Cento sono sicuramente quelli che soddisfano le esigenze più complesse. Si tratta di lavabi a doppia vasca, dalla forma rettangolare, con spessore limitato per consentire all’acqua di scivolare dolcemente sulla ceramica di squisita fattura. Cento è disponibile sia nella versione con portasciugamani che senza, da installare in base allo spazio a disposizione. Kerasan ha pensato anche ai bagni più piccoli creando la serie Flo che si compone di piccoli lavabi da appoggio che hanno misure ridotte e la possibilità di avere il miscelatore laterale, perfetti per il bagno di servizio.

Forme, dettagli e materiali per i lavabi bagno da appoggio Kerasan

I lavabi della Kerasan sono caratterizzati da materiali di altissima qualità, una precisa scelta del produttore per garantire sempre il massimo effetto. Il catalogo dei lavabi da appoggio di questa azienda leader del settore è caratterizzato da un’ampia scelta di modelli, con forme e colori che possono variare per accontentare ogni gusto e necessità anche del cliente più esigente. C’è, però, ancora un tratto distintivo che caratterizza tutte le serie prodotte da Kerasan ed è la grande attenzione ai dettagli. Tutti i progetti sono curati nei minimi particolari per garantire ad ogni lavabo non solo funzionalità ma anche design e qualità. Lo stile di Kerasan punta alla semplicità e alla pulizia delle forme in modo che ogni lavabo da appoggio possa sposarsi alla perfezione nell’ambiente nel quale verrà installato, diventandone discreto protagonista. La perfezione dei bordi, la funzionalità degli scarichi, l’accuratezza con la quale ogni dettaglio della ceramica viene trattato, fa dei lavabi da appoggio di Kerasan davvero dei prodotti top di gamma. Ogni modello, infine, è acquistabile in misure diverse così da essere adattabile a qualsiasi spazio sia quello disponibile, per rendere elegantemente unico anche il bagno più piccolo e dalle soluzioni limitate.