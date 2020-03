Cronaca Provincia Lauro, foglio di via a tre pregiudicati e rimpatrio ad un albanese 7 marzo 2020

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in genere, gli Agenti del Commissariato di Lauro, hanno munito di foglio di via un 24enne, un 41enne ed un 68enne, tutti residenti nella Provincia di Napoli, fermati nel corso di un controllo a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.

I tre, tutti censurati per reati di associazione a delinquere e furti in appartamento, non fornivano spiegazioni plausibili circa la loro presenza nella zona. Pertanto, in considerazione della loro pericolosità, anche al fine di prevenire la commissione di reati nel contesto territoriale sono stati allontanati con l’ingiunzione a non far ritorno nel comune irpino.

I controlli che sono proseguiti per l’intera giornata hanno altresì consentito di espellere dal territorio nazionale un cittadino di nazionalità albanese, perché sprovvisto di qualsiasi documento atto a consentirne il soggiorno in Italia. Lo stesso, accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, al termine delle formalità di rito è stato espulso ed accompagnato presso lo scalo marittimo di Bari per il successivo rimpatrio.