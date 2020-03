Laurearsi al tempo del Coronvirus, l’esperienza dell’irpino Ciriaco Capone. Auguri

Renato Spiniello – “Sono scatti particolari fatti casa, in un momento particolare per tutti noi, ma in voi e nei vostri sorrisi c’è la speranza. Buon futuro a tutti i nostri neo dottori, tenete duro al momento opportuno festeggeremo insieme”.

E’ il post su Facebook dell’Università degli Studi dell’Aquila, tra i tantissimi neo dottori che hanno discusso la tesi online, anche l’irpino Ciriaco Capone da Torre Le Nocelle. Ciriaco, dal proprio salotto di casa, ha conseguito con il massimo dei voti (110 e lode) la Laurea Magistrale in Economia e Finanze con una tesi in inglese sull’economia monetaria.

“Un’esperienza surreale, è la prima volta che mi sono trovato a fare una discussione lontano da tutti – è il commento a caldo nel neo dottore -. In ogni caso ci tengo a ringraziare l’istituzione che ha mi permesso di concludere questo percorso e di raggiungere un obiettivo. Sono giorni difficili ma sono convinto che quanto prima finirà tutto e per allora non dobbiamo farci trovare impreparati. Andrà tutto per il meglio”.

Per Ciriaco anche un attestato per un percorso di eccellenza in economia ed econometria spaziale.