Attualità Laurea online in Filologia, letterature e storia del mondo antico per una studentessa irpina 1 aprile 2020

In questi giorni dominati dalla tristezza finalmente un evento gioioso che deve essere condiviso anche in nome di quanti stanno conseguendo la loro laurea in modo telematico. È con lietezza e orgoglio che il piccolo comune di Zungoli condivide questo momento di gioia: la laurea magistrale in “Filologia, letterature e storia del mondo antico” di Giulia De Feo, conseguita con il massimo dei voti (110 e lode).

L’emergenza che stiamo vivendo non ci permette di festeggiare come vorremmo ma traguardi di questo tipo vanno propagati con la speranza di regalare un momento diverso a chi sta leggendo questo pensiero, un momento lontano dalla cupezza in cui siamo immersi da molte settimane. Anche se la corona è fatta in casa o la tesi non è rilegata, non importa. Quello che davvero è importante è aver raggiunto un obiettivo, atteso da diversi anni e frutto di tanti sacrifici. Con il cuore rivolto all’università Sapienza e con il dispiacere della mancata ritualità che questo evento richiede, è bene augurarsi che la realizzazione di questo sogno possa essere di buon augurio per tutti: la speranza, la volontà, la tenacia e le passioni che risiedono dentro di noi avranno sempre la forza di guidarci, anche in momenti meno propizi come questo.