Provincia L’assessore Rocco lancia la campagna di sensibilizzazione sociale per Serino 31 luglio 2019

Con la campagna di sensibilizzazione sociale “Pensa, Partecipa, Cambia! Proposte ed idee, nella vita reale, per migliorare Serino” l’Amministrazione comunale di Serino, attraverso l’Assessorato al Turismo, Politiche Giovanili, Politiche Europee e PSR guidato da Marcello Rocco, intende rafforzare e continuare l’opera di coinvolgimento diretto dei cittadini alla partecipazione attiva a favore del Bene Comune.

Partner dell’iniziativa il neo Forum dei Giovani di Serino.

Tre gli step che si ripropone la campagna di sensibilizzazione:

Pensa: immagina la tua idea o proposta progettuale;

Partecipa: fissa un appuntamento, valuteremo come realizzarla concretamente;

Cambia: lavoreremo insieme per renderla realtà.

Solo attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini pensiamo che si possa sconfiggere l’antipolitica ed il populismo dimostrando con azioni concrete, attraverso il lavoro quotidiano, la competenza, la trasparenza e l’onestà che la Politica è qualcosa di bello ed utile per migliorare la vita dei molti e non solo quella delle persone “vicine” al politicante di turno.

Inoltre crediamo fermamente nel principio secondo cui: “Il cambiamento, come la realizzazione di qualsiasi progetto, anche il più piccolo, ha bisogno di impegno e costanza.”

“Attraverso una mirata campagna “social media marketing” e con l’ausilio dei mass media che, in questi primi tre anni di consiliatura, ci hanno sostenuto, in maniera generosa, nelle tante attività poste in essere direttamente e attraverso collaborazioni sviluppate tramite l’Assessorato, che ho l’onore e l’onere di guidare, cercheremo di raggiungere e creare un filo diretto con il maggior numero possibile di cittadini serinesi e non solo. Ci rende particolarmente fieri aver fatto partire quest’iniziativa lontana da qualsiasi scadenza elettorale al fine di dargli maggior forza e credibilità. Inoltre, la campagna di sensibilizzazione prevede la diffusione del messaggio attraverso la distribuzione di volantini, l’affissione di locandine e manifesti per raggiungere un pubblico più adulto, meno avvezzo all’utilizzo delle nuove tecnologie.” –Spiega l’Assessore Marcello Rocco che continua:

“Anche se i primi fruitori della campagna di sensibilizzazione saranno i residenti a Serino si intende comunque favorire la possibilità di dare il proprio contributo costruttivo a tutti coloro che lo vorranno all’interno e all’esterno dei confini provinciali.

Lo scorso anno, infatti, abbiamo avuto un’importante scambio culturale e umano con una rappresentanza di nostri compaesani emigrati a Motril (GR), in Andalusia (Sud della Spagna), i quali si sono distinti per aver portato sviluppo nella terra che li ha accolti attraverso la ristorazione. In quell’occasione ci siamo confrontati su cosa sarebbe opportuno e possibile fare, ad esempio, per migliorare i rapporti commerciali tra la nostra comunità e l’estero, a partire dai luoghi dove sono presenti nostri concittadini e connazionali.” – Aggiunge Rocco che conclude:

“Ci proponiamo quindi di incrementare le “buone prassi nella Pubblica Amministrazione” che già in questi anni abbiamo sviluppato in sinergia con singoli cittadini, associazioni, Enti, imprenditori, artigiani e commercianti.

Continuare a fare rete per crescere e migliorare.”