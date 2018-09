L’assessore Mancusi apre l’anno scolastico della “Perna-Alighieri”

Questa mattina ha avuto inizio il nuovo anno scolastico in alcuni istituti della nostra città, tra cui il Perna-Alighieri. “Per improrogabili impegni istituzionali, non ho potuto prendere parte alla cerimonia di inaugurazione che si è svolta in Contrada Baccanico, ma sono molto felice che l’assessore all’Istruzione, Michela Mancusi, abbia portato i miei saluti alla Preside Annamaria Labruna, alle famiglie ed a tutto il corpo docente e amministrativo”, precisa il sindaco Vincenzo Ciampi.

“Nella storica “Dante Alighieri” ho frequentato le Medie, così come mio figlio, e conservo intatto un ricordo bellissimo di questa scuola, come tantissimi avellinesi”.

“Proprio per questo motivo, rinnovo, in maniera forte, l’impegno di questa amministrazione, ovvero proseguire il lavoro iniziato dalla giunta Foti per creare a via Piave il nuovo Campus Scolastico. La “Dante”, ormai, è chiusa dal 2012 e non credo si possa perdere più altro tempo. Faremo di tutto per accelerare ulteriormente il progetto. Del resto, si tratta di un progetto innovativo: il Comune, infatti, dà la possibilità alla scuola di partecipare alla progettazione del nuovo edificio”.

“Voglio augurare a tutta la “famiglia” del Perna-Alighieri un proficuo nuovo anno scolastico, foriero di tanti nuovi successi e all’insegna del dialogo istituzionale con il Comune e con gli altri Enti. Noi siamo pronti a dare la nostra piena collaborazione a tutte le scuole della città”.

“Tornare tra i banchi di scuola è sempre un’emozione, sempre un’opportunità. La città che immagino si misura anche dal livello e modello di scuola che offre. Il mio è quello di una scuola inclusiva, partecipata, sempre vigile sull’efficienza dei servizi. Buon primo giorno di scuola a tutti”, precisa l’assessore Mancusi.