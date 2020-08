L’Asl: medici di base, a Torrioni nessuna carenza

“Ad oggi non è stata rilevata nessuna carenza di Medici di Medicina Generale nell’Ambito 6 di cui fa parte il comune di Torrioni. La normativa in vigore non prevede l’assegnazione del medico al singolo comune ma in base all’Ambito di appartenenza e in relazione al numero di abitanti. Pertanto il comune di Torrioni, ad oggi, risulta servito da un Medico di Medicina Generale che ha in attività un secondo studio, dopo quello di Tufo, e svolge regolarmente il proprio servizio agli assistiti in entrambi i comuni”.

Così l’Asl di Avellino, con una nota, risponde al sindaco di Torrioni, Annmaria Oliviero.

“In relazione alla pubblicazione dei nuovi dati Istat sulla popolazione residente in Irpinia, il Comitato di Medicina Generale si riunirà nei prossimi giorni per valutare eventuali nuove criticità o carenze a cui far fronte, sempre nel rispetto delle norme che disciplinano la materia e che prevedono una ripartizione dei Medici di Medicina Generale secondo Ambito”.