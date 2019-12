Attualità L’Artigiano in Fiera: Irpinia e Sannio insieme a Milano 5 dicembre 2019

Un’area espositiva di 360 mq ospita 24 artigiani irpini e 4 del sannio per la prima volta insieme

guidati dalla Camera di Commercio di Avellino in sinergia con quella di Benevento, per

promuovere produzioni originali, autentiche e di qualità a L’Artigiano in Fiera, la più importante

manifestazione delle arti e mestieri del mondo, aperta a Rho Fiera Milano dal 30 novembre e fino a

domenica 8 dicembre e che ogni anno fa registrare oltre un milione di visitatori.

Negli stand della collettiva camerale all’interno del Padiglione 1 i visitatori avranno occasione di

conoscere alcune delle migliori espressioni dell’artigianato dell’Irpinia e del Sannio, in un percorso

dove poter conoscere dal vivo i produttori, ascoltare le loro storie, comprendere la loro attenzione

verso le materie prime, l’alta qualità della lavorazione e l’originalità delle loro creazioni.

“Quest’anno la partecipazione è stata amplificata e migliorata – osserva Oreste La Stella Presidente

della Camera di Commercio di Avellino – anche grazie alla collaborazione con Benevento abbiamo

quasi raddoppiato l’area espositiva rispetto alla scorsa edizione per promuovere al meglio il valore

del saper fare e sostenere i nostri artigiani nella difficile sfida imposta dai mercati”.

Folta come di consueto la rappresentanza degli imprenditori del comparto moda pelle con una

varietà di articoli pressoché completa rispetto alla gamma produttiva: capi in pelle, borse, scarpe,

piccola pelletteria, accessori, tutti accomunati dalla qualità della materia prima made in Solofra. A

completare le proposte nell’abbigliamento sono presenti maglifici artigianali e produttori di

abbigliamento pret-a-porter femminile. Tra le imprese selezionate dalla Camera di Commercio

trovano spazio artigiani delle arti creative e manuali del settore legno e vetro decorato nonché della

produzione di cosmesi biologica.

Nutrita anche la presenza in fiera di aziende agroalimentari che presentano diverse tipicità

dell’Irpinia e del Sannio quali vino, formaggi, tartufi, torroni, panettoni, cioccolato e creme

spalmabili, liquori e distillati: abbinati insieme formano gli ingredienti di più appuntamenti di

degustazione organizzati ogni giorno dalla Camera di Commercio presso lo stand istituzionale per

garantire ulteriori opportunità agli espositori presenti in fiera e favorire la promozione e

valorizzazione delle eccellenze produttive che il territorio esprime.