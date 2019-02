Economia L’artigianato irpino nelle capitali europee, in Regione il progetto di Confartigianato 5 febbraio 2019

Il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella, con una delegazione di aziende irpine, ha incontrato l’assessore regionale all’Internazionalizzazione e alle Start-Up e Innovazioni, Valeria Fascione. Il gruppo ha presentato all’esponente della giunta campana un progetto per trasferire sui mercati europei le produzioni dell’artigianato irpino.

“Le esportazioni italiane sono in continua ascesa ed i dati generali sono incoraggianti, ma solo una piccola parte della quota di prodotto esportato proviene dal Sud – spiega Mocella – Secondo le stime del MiSE, oltre il 70% dell’Export italiano parte dalle sole Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana mentre dalle regioni del sud si esporta appena il 10% circa del totale. Anche nei report del PianoExportSud dell’Ice si evidenzia come, nonostante sia in aumento il fatturato estero, la platea di imprese meridionali che riesce ad aprirsi ai mercati esteri è troppo ristretta per consentire all’area di fare progressi significativi nello scenario economico globale. Il dato è ancora più penalizzante per le aree interne della Campania, quindi Irpinia e Sannio. Eppure, le nostre produzioni sono assai ricercate”. Previsti anche temporary store dedicati all’Irpinia nelle capitali europee.

Lo scopo del progetto è di affrontare questi temi, attraverso azioni di accompagnamento per le imprese che prima di affacciarsi sui mercati internazionali vogliono misurare la propria effettiva capacità di fronteggiare questa sfida creando un modello organizzativo di supporto alle imprese che possa essere d’aiuto per avvicinarle ai processi di internazionalizzazione, al fine di fare emergere la parte di potenziale inespresso in aree meno esposte ai mercati nazionali ed internazionali e dove la crisi ha scavato e sta scavando un profondo divario con il resto del Paese.

“E’ stato un incontro proficuo – conclude Mocella – Ringraziamo dell’attenzione e della disponibilità l’assessore, nella speranza che questa iniziativa possa al più presto concretizzarsi”.