Provincia L’arte di Francesco Solimena in un convegno a Canale di Serino 26 gennaio 2019

Oggi, sabato 26 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a Canale di Serino, alle 17, si terrà la manifestazione: “Francesco Solimena e le arti da Canale di Serino a Napoli (1657-1747)”.

Considerato uno degli artisti che meglio incarnarono la cultura tardo-barocca, Solimena nacque proprio nella località di Canale e ancora una volta l’amministrazione comunale si è impegnata nel creare una giornata di ricordo in onore dell’artista.

Un convegno in cui verranno ricordati i suoi viaggi, la sua crescita culturale e artistica che lo ha portato a operare maggiormente nel territorio partenopeo, pur non senza lavori importanti in altre capitali della cultura artistica.

“Uno dei personaggi che hanno reso fieri Serino e la propria gente, un artista di rara bravura e intelletto, un esempio di come questa terra ha tanto da raccontare oltre che da far vedere” ha affermato il primo cittadino Vito Pelosi.

“Non posso non ringraziare tutte le persone che daranno un saluto o proporranno un intervento nel corso della manifestazione, come il Parroco della Chiesa di San Lorenzo Don Gianluca Perrelli che ci ha messo a disposizione qualsiasi cosa, il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello, il Prefetto Maria Tirone. Ringrazio, poi, in particolar modo il consigliere con delega alla cultura Sabino Matta, che interverrà attivamente nel corso del convegno, il dirigente scolastico Antonella de Donno, Laura Rocco e tutti coloro che parteciperanno a una tavola ricca di cultura e memoria”. L’incontro verrà moderato dal giornalista Marco Ingino, direttore di SportChannel 214.