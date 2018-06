L’appello di Sibilia: “Abbassiamo i toni”. Ciampi: “L’unico cambiamento siamo noi”

Renato Spiniello – “Quello che ho sentito in questa seconda parte di campagna elettorale non è piacevole, perché si sta tirando fuori un’acredine che non è sana alla politica. E’ giusto confrontarsi sui temi, sulla politica ed è anche giusto ricordare i condannati e gli indagati, perché io sono per la legalità, ma è evidente che qui si stanno facendo insinuazioni pesanti tra l’altro provenienti da membri delle Forze dell’Ordine. Mi auguro che questo approccio cambi e che si chiuda questa settimana in positivo parlando di soluzioni e proposte, che è quello che puntiamo a fare noi”.

Il Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia rivolge il suo appello alle forze in campo in questo turno di ballottaggio affinché si abbassino i toni della contesa elettorale. Lo fa in occasione della sua prima conferenza stampa da esponente del neo Governo, dove ha lanciato il doppio appuntamento conclusivo della campagna elettorale pentastellata. “Giovedì alle 18:30 i sette neo Sottosegretari campani saranno a Rione Ferrovia per incontrare i cittadini e far sentire la loro vicinanza a questo territorio, mentre venerdì mattina il vicepremier e Ministro Luigi Di Maio tornerà in città per sostenere Vincenzo Ciampi“.

Lo stesso l’alfiere del M5s era presente nella sala del Circolo della Stampa. “Carlo Sibilia è come un fratello per me – svela ai presenti – abbiamo condiviso tante battaglie quando era difficile per noi perfino stare per strada, dove ci trattavano quasi da extraterrestri. Ci tengo a ringraziare gli avellinesi per il risultato del primo turno, l’unico cambiamento vero è assicurato solo dal Movimento 5 Stelle, e lo dimostrano i fatti perché tra le fila del centrosinistra risultano rieletti tutti i consiglieri di Foti. La prima cosa che farò da sindaco è un’operazione verità e trasparenza sul bilancio, formeremo una commissione speciale costituita da professionisti e consiglieri che faccia luce sulla vicenda, soprattutto dopo la relazione del Mef arrivata in Comune a fine maggio. Proprio per questo ho già presentato il futuro Assessore a Finanze e Bilancio, che sarà il dott. Forgione”.

Ciampi si dice soddisfatto anche dell’appoggio incassato da Luca Cipriano, Sabino Morano e Dino Preziosi. “Hanno deciso di appoggiare il cambiamento incarnato dal Movimento – conclude il candidato sindaco – Questo ballottaggio è una scelta tra continuità e discontinuità ed è più che mai un voto politico, non ci sono consiglieri in lizza e si discosta dalle classiche caratteristiche di un voto amministrativo”.