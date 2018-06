L’appello di Ciampi al consiglio comunale: “Fateci pervenire le priorità dei programmi elettorali”

“Il nostro intento è di governare Avellino nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini. Per questo motivo, come forza di governo responsabile, chiediamo a tutte le forze presenti in consiglio comunale di farci pervenire, in tempi brevi, una serie di priorità del loro programma elettorale, in modo da condividerle ed integrale con il nostro”.

Il neo-sindaco di Avellino del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi, rinnova la totale apertura programmatica alla collaborazione istituzionale “per il bene del capoluogo irpino”.

“Abbiamo constatato – sottolinea il primo cittadino – che sono diversi i punti in comune con le altre liste. La campagna elettorale è finita, ora dobbiamo responsabilmente governare la città e concentrarci sui problemi dei cittadini. Adesso inizia l’era del dialogo, è importante condividere tutti insieme le linee programmatiche”.

Il programma di governo cittadino potrà poi essere ulteriormente integrato dalle proposte dei cittadini.

“Venerdì e sabato – dice Ciampi – saremo di nuovi nei quartieri di Avellino. Andremo per ringraziare tutti, nostri elettori e non, ma, soprattutto, per accogliere anche le loro proposte e le loro priorità”.