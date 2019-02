Avellino Calcio Lanusei-Avellino, le pagelle di Irpinianews 9 febbraio 2019

di Claudio De Vito – L’Avellino non brilla ma bada al sodo e porta a casa tre punti vitali per la rimonta. Troppa sofferenza in difesa nei minuti iniziali dove Dondoni rischia mandare in gol un indemoniato Bernardotto. Scarso filtro a centrocampo dove Di Paolantonio è a completo disagio. E in avanti Alfageme è praticamente nullo in virtù del sacrificio da terzino che lo porta ad un paio di chiusure difensive in avvio di gara.

De Vena si riprende la gloria dagli undici metri. Tribuzzi di rapina e sempre prezioso nel palleggio. Viscovo superstar: le due respinte su Bernardotto sono il preludio al volo che sbarra la strada a Floris dal dischetto. L’exploit di Lanusei rilancia anche Bucaro, anche se per la remuntada bisognerà avere costanza ed una manovra migliore rispetto a quella messa in mostra oggi.

Lanusei-Avellino 0-2, le pagelle.

Marcatori: 31′ pt rig. De Vena, 41′ st Tribuzzi.

Lanusei (4-3-3): La Gorga 4; Kovadio 5.5, Congiu 5.5, Esposito 6, Carta 5.5; Nannini 6, Ladu 6.5, Demontis 6 (1′ st Likaxhiu 5.5); Quatrana 5.5 (28′ st Chiumarulo 6), Bernardotto 6.5, Sicari 5.5 (6′ st Floris 5).

A disp.: Chingari, Bonu, Righetti, Girasole, Jo. Tenkorang, Mastromarino. All.: Gardini 5.5.

Avellino (4-3-3): Viscovo 8; Dionisi 6.5, Morero sv (3′ pt Capitanio 6), Dondoni 5.5, Parisi 5.5; Buono 5.5 (19′ st Carbonelli 6), Di Paolantonio 5.5 (24′ st Matute 6), Da Dalt 5 (40′ st Ciotola sv); Tribuzzi 6.5, De Vena 6, Alfageme 6 (8′ st Gerbaudo 6).

A disp.: Lagomarsini, Mentana, Betti, Omohonria. All.: Bucaro 6.

Arbitro: Costanza di Agrigento 6. Assistenti: De Nardi di Conegliano e Collavo di Treviso.

Note: al 47′ st Viscovo para un calcio di rigore a Floris; ammoniti 31′ pt Congiu, 44′ pt Da Dalt, 46′ st Matute per comportamento non regolamentare; recuperi 2′ pt e 7′ st; angoli 3-0.