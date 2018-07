Avellino Calcio Lanni ad Avellino: cambia lo scenario di mercato 5 luglio 2018

di Claudio De Vito – Arrivano aggiornamenti di mercato sul fronte portieri per l’Avellino che non vede l’ora di mettere sotto contratto Ivan Lanni, portiere intenzionato a lasciare l’Ascoli. Da tempo i due club, o meglio i due direttori sportivi Vincenzo De Vito e Cristiano Giaretta, hanno impostato uno scambio di trasferimenti a titolo definitivo con Luca Lezzerini in direzione Marche ma la situazione si sta evolvendo diversamente.

Ivan Lanni infatti firmerà con il club biancoverde ma a quanto pare non sulla base dello scambio. Luca Lezzerini infatti potrebbe accettare la corte spietata del Venezia alle prese con la ristrutturazione del proprio parco portieri. Non è dato sapere se si sia trattato di una scelta del portiere ex Fiorentina o di una valutazione di mercato dell’entourage della nuova proprietà ascolana targata Bricofer (probabile la seconda opzione).

Sta di fatto che lo scambio non si farà con ogni probabilità. L’arrivo di Ivan Lanni è previsto la settimana prossima proprio per via dell’insediamento della nuova proprietà di maggioranza della società bianconera. Sarà lui ad affiancare Michele Di Gregorio appena giunto in prestito dall’Inter. Il terzo portiere dovrebbe essere il classe 2000 Marco Lassi reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Sondrio.