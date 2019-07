Provincia L’Alto Calore sospende la fornitura idrica in alcune zone di Ariano Irpino 16 luglio 2019

Domani 17 luglio 2019 dalle ore 7.30 alle ore 20,00 l’Alto Calore Servizi effettuerà una sospensione della fornitura idrica su Via Donato Anzani – Via Tigli – Via Loreto – Via D’Afflitto e Rampa A. Covotti, per la realizzazione di un allaccio antincendio a servizio del Parcheggio ubicato in Piazza Donato Anzani.