Attualità L’Air implementa la flotta, da giovedì 8 nuovi pullman nel circuito urbano 11 febbraio 2020

L’Air Mobilità implementa la propria flotta nel circuito urbano con otto nuovi autobus. I pullman entreranno in funzione a partire da giovedì 13 febbraio. Si tratta di veicoli alimentati a gasolio, che rispettano lo standard Euro 6 delle direttive UE anti inquinamento.

Di questi i sei Menarinibus, ritirati dall’Air presso lo stabilimento IIA di Flumeri, sono lunghi 10.60 metri e possono ospitare ognuno fino ad un totale di 86 passeggeri, di cui 23 seduti e 63 in piedi; gli altri due pullman, Indcar-Iveco, potranno trasportare fino ad un massimo di 45 viaggiatori, con 9 posti a sedare e 36 in piedi. Tutti e otto sono dotati di rampa per permettere un facile accesso anche ai diversamente abili.

I nuovi mezzi entreranno in funzione a partire da giovedì prossimo e saranno utilizzati sulle linee che collegano il centro cittadino con i comuni di Atripalda e Mecogliano, ma saranno anche usati per i servizi urbani di trasporto lungo le tratte che conducono a Picarelli, Villa dei Pini e Starze. E ancora: San Tommaso, Rione Mazzini; Rione Parco; Contrada Bagnoli e Valle Pesce; Contrada Sant’Eustachio; Via Due Principati e Bellizzi.

“L’Air conferma il suo impegno, che va nella direzione dell’efficientamento dei servizi – dichiara l’Amministratore unico Alberto De Sio –. A giorni saranno operativi questi nuovi otto pullman che consentiranno di migliorare ulteriormente i collegamenti urbani, in particolar modo quelli con le aree periferiche della città e con i comuni viciniori di Atripalda e Mercogliano”.