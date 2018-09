Avellino Calcio Ladispoli-Avellino, ecco il primo arbitro della storia SSD 14 settembre 2018

Finalmente si gioca in Serie D. Un sollievo non da poco per il Calcio Avellino SSD che in giornata ha scacciato l’incubo di una convivenza in città con l’Unione Sportiva di Walter Taccone bocciata ancora, e questa volta in via definitiva, dal Tar Lazio.

La formazione di Archimede Graziani scenderà in campo a Ladispoli domenica alle 15 con un nutrito gruppo di tifosi al seguito anche se soltanto in giornata sarà raggiunto il tutto esaurito ospite. Il primo match ufficiale della storia della SSD targata Sidigas sarà diretto da Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti toscani Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Federico Laici di Valdano.

28 anni, di Capistrello in provincia dell’Aquila e già da un paio di stagioni in CAN D per il direttore di gara marsicano Gabriele Scatena che al suo terzo anno di Serie D terrà a battesimo con il fischietto il neonato Avellino a caccia di affermazione nel girone G della Lega Nazionale Dilettanti.