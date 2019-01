Magazine L’Academy Make Up di Antonio Riccardo negli Usa per “portare” un pò di America in Italia 22 gennaio 2019

C ontinuo aggiornamento, nuove tecniche e conoscenza delle tendenze che offre il Make Up oltreoceano. L’Academy Make Up di Antonio Riccardo sbarca negli Stati Uniti per approfondire tutto questo e riportare un pò di America in Italia. Los Angeles e Las Vegas saranno le tappe per gli aggiornamenti che riguardano tecniche sul correttivo e di tendenza in America che Antonio Riccardo e Nicola Acella riporteranno, riformulandole, in Italia. I due talenti del Make Up italiano continuano la loro formazione internazionale sulle più svariate tecniche del settore e continuare la loro formazione ai giovani talenti di oggi.

Una tappa imperdibile durante il viaggio è stato il Museo Max Factor con un’esposizione di tutte le tecniche che si sono alternate nel tempo per il trucco alle tantissime dive di Hollywood.