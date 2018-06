Sport Sport Minori La Vito Lepore conquista l’Italo Basket Cup nella categoria Under 13 18 giugno 2018

Chiusura di stagione con il botto per la Vito Lepore Basket Avellino che al Palazzetto dello sport di Sezze (Lt) conquista la quarta edizione dell’Italo basket cup 2018 nella categoria Under 13.

I ragazzi di coach Califano portano a casa il prestigioso trofeo dopo la straordinaria performance nel campionato Under 13 elitè Campania, secondo posto assoluto, passando per un anno agonistico già ricco di soddisfazioni.

In quel di Sezze i giovani cestisti irpini si sono confrontati con alcune tra le rappresentative giovanili più importanti in Italia in una cornice di pubblico degna dei campionati maggiori per incitamento e calore dimostrato.

Rizzo e compagni dover aver superato la fase a gironi con qualche sofferenza, sono riusciti a battere in semifinale la più titolata Eurobasket Roma e successivamente in finale i pari età della Smg Latina che per la cronaca hanno chiuso al terzo posto nel Lazio il campionato di categoria.

Bellissima la partita per l’assegnazione del trofeo tra gli Irpini e i pontini con continui capovolgimenti di fronte e match deciso solo gli ultimi quattro secondi con una strepitosa bomba da tre dei verdi che ha fatto esplodere la tribuna affollata dai supporters giunti da Avellino.

62 a 60 il risultato finale e vittoria che mette il sigillo ad una stagione tra le più prolifiche per la piccola società sportiva di via Don Minzoni.