VIDEO/ La villa comunale di Avellino riapre domani. Ma con i bagni off limits: avviata una raccolta firme

Alfredo Picariello – La villa comunale di Avellino riapre domani, dopo circa dieci giorni di chiusura forzata. Come spesso accade quando incombe il maltempo, cosa che si è verificata nei giorni scorsi, i rami degli alberi cominciano ad avere problemi e a cadere. Per questo motivo, il polmone verde della città è stato off limits. Stamattina c’è stato l’ultimo sopralluogo dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Avellino, domani, come detto, i cancelli dovrebbero riaprirsi. Abbiamo dato la parola ai cittadini, per capire cosa ne pensano del problema che si ripresenta molto spesso. Abbiamo scoperto che una volta riaperta la villa, sorge un altro inconveniente: i bagni pubblici non funzionano. E’ stata anche consegnata al Commissario Priolo una petizione pubblica, con oltre 50 firme. La speranza è che, adesso, sia il sindaco Festa a farsi carico della questione.