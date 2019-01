Cronaca La truffa dietro l’appartamento per studenti, 28enne smascherato dai carabinieri di Mercogliano 31 gennaio 2019

Grazie a delle belle foto ed a un prezzo conveniente, un uomo aveva convinto una signora di Mercogliano ad affittare uno splendido appartamento nel centro di Bologna.

L’inserzione fraudolentemente pubblicata su un noto sito online a un prezzo stracciato, era finita poco tempo fa sotto gli occhi della vittima, madre di una studentessa che cercava una sistemazione in vista dell’inizio dei suoi studi universitari.

L’uomo, un 28enne della provincia di Siracusa, era riuscito in un primo tempo a persuadere la potenziale affittuaria che si trattasse di un buon affare, per il quale aveva chiesto alla donna di versare una caparra di 300 euro mediante ricarica su carta prepagata a lui intestata. Ma non appena incassata la cifra pattuita, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite.

Solo a questo punto la vittima non ha avuto più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata e si è convinta a denunciare l’accaduto ai Carabinieri di Mercogliano. I militari, nel corso delle accurate indagini, sono riusciti ad individuare inconfutabili elementi di reità nei confronti dell’uomo che aveva messo in vendita l’appartamento, senza esserne né il proprietario né il delegato.

Gli uomini dell’Arma sono riusciti ad identificare e deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il 28enne, ritenuto responsabile del reato di truffa.