La tregua è finita: tornano afa e caldo. Temperature fino a 40 gradi

La tregua è finita: è in arrivo in Campania una nuova ondata di caldo afoso. Da domani, martedì 23 luglio, è previsto un notevole incremento delle temperature, fino a 40 gradi. Il forte rialzo delle temperature è dovuto al ritorno dell’anticiclone africano subtropicale che potrebbe persistere fino alla fine del mese causando assenze di pioggia in quasi tutta la penisola con isolati acquazzoni solo sulle Alpi centro-orientali.

I picchi più alti sono previsti a Firenze e Ferrara dove tra mercoledì e giovedì si supereranno i 40 gradi ma anche nel resto dell’Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio la situazione è di allerta. Caldo torrido anche in Puglia, nella bassa Campania e nelle isole. Per domani la Protezione civile ha lanciato l’allerta gialla in Veneto per il rischio temporali e forti acquazzoni. Da mercoledì caldo in tutt’Italia: si andrà dai 37-38 gradi di Alessandria, Novara, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Bolzano, e Frosinone, ai 35-36 di Torino, Milano, Roma, Caserta, Benevento, Foggia e Cosenza.