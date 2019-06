Magazine La Taverna di Giulio inaugura la terrazza nella suggestiva location del Borgo Vecchio di Apice 5 giugno 2019

La Taverna di Giulio, noto ristorante di via vicoletto Castello ad Apice al Borgo, in provincia di Benevento, inaugura la sua terrazza.

Un luogo particolarmente suggestivo all’interno di Apice Vecchia, costellato di leggende e sito di fronte al Castello dell’Ettore, risalente all’VII secolo, dove è possibile gustare la pizza nel ruoto, un modo antico di cucinare la pizza.

Solo piatti tipi per un ristorante sito in uno dei luoghi che più volte è stato definito la Pompei del 900. Giulio dà la possibilità di cenare in una città fantasma in cui ogni singola pietra ha la propria storia da raccontare.

L’appuntamento per la serata inaugurale è per venerdì 7 giugno alle ore 20:30, con la degustazione gratuita per gli ospiti e il divertentissimo cabaret di Enzo Costanza, reduce dalle fortunatissime trasmissioni Zelig, Striscia la Notizia e La Sai l’Ultima.

La cucina costituita da piatti tipici e genuini e l’atmosfera calda ed accogliente sono le caratteristiche che restano nel cuore.