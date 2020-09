Politica “La sua sarà una vittoria del merito e della libertà”. L’avvocato Generoso Benigni: ecco perché sostengo De Angelis 5 Settembre 2020

“Perché sostenere il prof Carmine De Angelis, candidato al Consiglio Regionale”. Lo spiega, in un nota, l’avvocato Generoso Benigni, storico riferimento liberale della provincia di Avellino, amministratore di lungo corso, uomo di grande cultura politica ed istituzionale

“La mia profonda convinzione è mettere il “merito” al centro di ogni scelta, e prima di tutto in politica”.

“Sono in buona compagnia, perché Guido Dorso circa cento anni fa sosteneva che solo una classe dirigente composta da cento uomini di acciaio poteva realizzare la rivoluzione meridionale”.

“Carmine De Angelis in Irpinia è una delle poche persone che può aspirare a essere un protagonista politico”.

“E’ uno dei rari esempi di “self made men”. Figlio di un operaio di Chiusano San Domenico (del quale sono orgoglioso di essere stato amico), dopo brillanti studi classici ed una laurea conseguita col massimo dei voti e la lode, ha vinto (sì, egli ha vinto, solo per merito, e non per spinte) vari concorsi per l’insegnamento universitario, e, giovanissimo, è divenuto titolare della cattedra di Diritto Pubblico presso la IV Università di Roma”

“Dopo, e solo “dopo”, si è avvicinato alla politica, conseguendo alla prima esperienza l’elezione a consigliere provinciale nel Collegio che comprende Chiusano San Domenico”.

“Dopo .- e le sue prove elettorali sono state sempre vincenti – è stato eletto per ben due volte Sindaco di Chiusano, carica che detiene tuttora, distinguendosi in tale incarico per risultati eccellenti a favore della sua comunità e dell’Irpinia. Tra tante cose ha realizzato a Chiusano San Domenico una Università telematica, insediandola in uno storico palazzo, acquistato dal Comune”.

“Stranamente il più delle volte l’intellettuale, soprattutto se è giovane, non ha quel senso pratico che un politico veramente operativo deve necessariamente possedere. Carmine è una eccezione, perché coniuga cultura, concretezza ed iniziativa progettuale”

“E’ politicamente un liberale, anche per tradizione familiare, ed è al contempo fortemente impegnato nel sociale. E’ uomo libero, senza appartenenze a partiti. Opera in un quadro di stretta aderenza ai principi di libertà e di democrazia, manifestando in politica lucidità, moderazione e rispetto degli altri. E’ un irpino fortemente legato alla sua terra ed ai valori della nostra storia”.

“I suoi scritti su Nuovo Meridionalismo e numerosi interventi su varie riviste e giornali nazionali, ed anche la sua dialettica sono qualità innegabili e pregevoli, in una comunità politica ove impera la mediocrità e l’assenza del merito”.

“Sono queste le ragioni per cui la candidatura del prof.Carmine De Angelis a consigliere regionale della Campania per la provincia di Avellino va orgogliosamente sostenuta. Una sua vittoria sarà la vittoria del Merito e della Libertà, e cioè di due valori che sono indissolubilmente legati, e che assai raramente coesistono”.