Basket Scandone La Sidigas riparte da D’Ercole, Vucinic: “Tassello importante del nuovo roster” 29 giugno 2018

La Sidigas Avellino comunica con grande soddisfazione che l’atleta Lorenzo D’Ercole farà parte del roster biancoverde anche per la prossima stagione.

Arrivato nel capoluogo irpino nell’agosto 2017, nella scorsa annata sportiva Lollo si è distinto e fatto apprezzare per la sua professionalità, serietà e per l’entusiasmo nel far parte del sodalizio irpino. Il play, classe ’88 originario di Pistoia, nella stagione 2017/18 è sceso in campo in 57 gare con high di 17 punti in FIBA Europe Cup nel match di andata contro Juventus Utena.

Nello specifico ha preso parte a 34 partite, tra regular season e playoff, del campionato italiano Legabasket Serie A, collezionando un totale di 97 punti e 26 assist in 494 minuti, ad 1 match in Coppa Italia e a 14 incontri di Basketball Champions League. Notevoli anche le cifre in FIBA Europe Cup, di cui la Sidigas Avellino è stata finalista, che lo ha visto concretizzare 41 punti (mettendo a segno l’80% dei tiri da due ed il 50% da tre), 6 rimbalzi e 6 palle recuperate in 118 minuti di impiego, su un totale di 8 gare.

“Sono molto contento di avere Lorenzo in squadra – dichiara coach Vucinic – conoscevo già le sue caratteristiche perché ha giocato in squadre di cui Nicola era il Direttore Sportivo. Sarà un tassello importante del nostro roster: ammiro il suo impegno e la sua dedizione in difesa e al tempo stesso sarà prezioso in attacco, dal momento che è un ottimo tiratore”.