Basket Scandone La Sidigas lotta ma deve arrendersi al Forum: in semifinale ci va Milano 26 maggio 2019

Termina a Gara 5 l’avventura ai Playoff della Sidigas Avellino nell’emozionante serie contro l’Olimpia Milano. Al Mediolanum Forum i biancorossi s’impongono per 92-76 controllando il match dall’inizio alla fine, merito ai biancoverdi di averci creduto fino alla fine e al meglio delle proprie possibilità.

Primo quarto 26-17 Tutto pronto alla palla a due, questi i due starting five: per Milano, Cinciarini, Nunnally, Brooks, Micov e Tarczewski; per Avellino, Sykes, Harper, Silins, Udanoh e Young. Harper inaugura il match con la palla recuperata e la schiacciata in contropiede: avvio di partita intenso. L’Armani s’impone sin da subito sotto le plance col solito Kaleb Tarczewski, la Sidigas spreca troppo in fase offensiva ma riesce a tenersi a contatto con Udanoh e Young. (8-6). Nunnally si mette in proprio con 6 punti intervallati solo dalla tripla di Filloy: a 2:44 dal termine del primo quarto è 14-9 per l’A|X. I padroni di casa sono decisi a mettere subito le mani sulla partita col parziale di 6-3 grazie a Burns, Nunnally e Nedovic. La Scandone risponde con le triple di Nichols e Silins ma il buzzer beater dalla lunga distanza di Nunnally rimette 9 punti di distacco tra le due formazioni (26-17).

Secondo quarto 21-22 Nichols conquista fallo e fa bottino pieno dalla lunetta, ma le scarpette rosse sono calde dalla lunga e con le triple di Nedovic e Kuzminskas puniscono la difesa irpina: sul 32-19 dopo 2′ è timeout per coach Maffezzoli. Campogrande tenta la reazione con il tiro da tre, Tarczewski e Kuzmiskas continuano a imperversare rispettivamente nel pitturato e al tiro, mentre Nichols realizza un gioco da tre punti (37-25). Si iscrive a referto anche Keifer Sykes con 5 punti, ma dall’altra parte del campo risponde prontamente Burns, mentre l’appoggio a tabella di Harper vale il -11 irpino (43-32). Tre liberi di Udanoh permettono ai lupi di toccare il -8 ma Cinciarini riporta nuovamente i suoi sul +10. Harper e Young combinano per 4 punti riportando la Scandone a soli due possessi di svantaggio, ma i due liberi di Kuzminskas chiudono il quarto sul 47-39.

Terzo quarto 26-21 Tarczewski e Nunnally combinano per 7 punti, Avellino non trova la via del canestro e si sblocca solo con Nichols (54-41 dopo il primo minuto e mezzo). Reazione dei biancoverdi che rifilano il contro-parziale di 8-0 firmato da Sykes, Nichols e Young, che lottano per tenersi attaccati al match (54-47). Il duo Cinciarini-Nunnally non ne vuole sapere di mollare la presa ma Harper e Sykes fanno di tutto per non scivolare oltre la doppia cifra di svantaggio: dopo 7′ il tabellone segna 61-54 per i padroni di casa. Altro parziale di 7-0 per i meneghini, con coach Maffezzoli costretto sul 68-54 a ricorrere al timeout. Si alzano i ritmi in fase offensiva, con le formazioni che segnano su entrambi i lati del campo: il terzo quarto si chiude sul 73-60 per l’Olimpia

Quarto quarto 19-16 Nell’ultimo quarto continua il mantra dei precedenti tre, con la Sidigas che tenta di rimontare e l’A|X che mantiene accuratamente il controllo del match. A metà quarto è di 16 lunghezze il divario tra le due formazioni (82-66). I padroni di casa colpiscono a suon di triple Avellino, che con 3′ sul cronometro non può far altro che provare diminuire il divario. Al termine dei 40′ il punteggio è di 92-76 per l’Armani, che accede alla semifinale e che troverà nella Dinamo Sassari come prossima sfidante.