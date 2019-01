Attualità La sfida della riforma ecclesiale nel libro di Rocco D’Ambrosio: confronto nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie 16 gennaio 2019

“Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale” è il titolo del libro di Rocco D’Ambrosio che sarà presentato venerdì 18 gennaio alle 19 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’inziativa è stata promossa dalla Sae, Segretariato Attività Ecumeniche del gruppo Avellino-Salerno.

D’Ambrosio è ordinario di Filosofia Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove è titolare della Cattedra Archbishop Rembert G. Weakland, O.S.B. in the Social Teaching of the Church. E’ docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno.

Ha pubblicato diversi saggi sui temi politici, tra gli ultimi: Il potere e chi lo detiene (2008), Come pensano e agiscono le istituzioni (2011), La storia siamo noi. Tracce di educazione politica (2011), Luoghi comuni. Un tour etico a Roma (2013), Corruptia. Il malaffare in un Comune italiano (2014), Non come Pilato. Cattolici e politica nell’era di Francesco(2015), Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale (2016), in portoghese: Francisco vai conseguir? O desafio da reforma da Igreja, Paulinas, Lisboa 2016; in spagnolo: ¿Lo conseguirá Francisco? Reforma eclesial y lógica institucional, San Pablo, Madrid 2016; in inglese: Will Pope Francis Pull It Off? The Challenge of ChurchReform, Liturgical Press Collegeville (MN-USA); con F. GIANNELLA, La corruzione: attori e trame (2018).