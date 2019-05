Politica Primo Piano La settimana dei Ministri del M5S. Picariello: “Non passerella, ma annunci importanti per Avellino” 13 maggio 2019

Arriva la settimana dei Ministri del MoVimento 5 Stelle. Il Governo a supporto del candidato sindaco, Ferdinando Picariello, e dei candidati alla carica di consiglieri comunali.

Ad aprire le “danze” il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli che sarà in Irpinia mercoledì 15 maggio. Alle 14.30 tappa a Mirabella Eclano, dove il Ministro effettuerà una visita al Museo del Carro insieme al candidato sindaco Oreste Cirillo. Alle 15.30, Bonisoli sarà ad Avellino. Alle 16.15, incontrerà i giornalisti al Circolo della Stampa in compagnia del Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, del direttore di “Giffoni Experience”, Claudio Gubitosi, e di Ferdinando Picariello. La sua giornata terminerà con una passeggiata al Centro Storico, dove si soffermerà a parlare con associazioni culturali e cittadini.

Il 17 maggio sarà la volta del Ministro del Sud, Barbara Lezzi che, alle 19, terrà un comizio in Piazza “Biagio Agnes”.

Domenica 19 maggio, il Ministro della Salute, Giulia Grillo, sarà ad Avellino la mattina ed anche lei toccherà questioni che riguardano il futuro del capoluogo.

Mercoledì 22 sarà la volta del Vicepremier Luigi Di Maio, con un comizio pubblico in via Matteotti alle 21. “I 4 Ministri verranno ad Avellino non per fare passerella, non ne abbiamo bisogno. Verranno per annunciare quello che faranno per il capoluogo nei prossimi mesi”, afferma il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle Picariello.