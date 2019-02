Cronaca In Evidenza Primo Piano La serata nel pub inguaia Fabrizio Corona: il re dei paparazzi era ad Avellino 16 febbraio 2019

I guai non finiscono mai per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato ospite in un pub di Solofra, in provincia di Avellino, per presentare un evento che riguardava una nuova collezione di capi in pelle di una casa di moda.

L’affollatissimo locale è finito però nel mirino dei Carabinieri della Stazione di Solofra e della Guardia di Finanza che, nell’effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno ispezionato il pub dove era ospite il noto personaggio.

Nel corso del controllo amministrativo, i militari hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative e hanno proposto l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio poiché impiegava lavoratori privi di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del 20% del totale delle rispettive maestranze fissata dalla normativa vigente.

Lo stesso Corona, per la cui posizione sono in corso accertamenti, non avrebbe potuto trovarsi lì, come gli sarebbe stato imposto dal Tribunale di sorveglianza, secondo le cui imposizioni non potrebbe allontanarsi dal territorio della Lombardia e non potrebbe guidare in orari notturni.

Non è tuttavia la prima volta che Corona viola tali prescrizioni. Il caso più eclatante risale al 10 dicembre scorso, quando con una troupe televisiva si spinse nel boschetto della droga di Rogoredo. Per quell’episodio la Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per revocare il beneficio dell’affidamento ai servizi sociali e ottenere la custodia in carcere.