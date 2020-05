Attualità La Polizia di Stato celebra la Giornata internazionale dei minori scomparsi 25 maggio 2020

Oggi ricorre la giornata internazionale dei minori scomparsi; un’occasione per tenere sempre alta

l’attenzione su un fenomeno preoccupante e per far luce sui tanti pericoli a cui vanno incontro i

bambini quando non hanno punti di riferimento certi e sicuri. Nell’occasione, la Polizia di Stato, in

partnership con ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children), collabora alla

campagna di sensibilizzazione denominata per il 2020 “Football Cares / Il calcio unito”, lanciata

anche con il supporto della FIFA e della European Club Association (ECA). Quest’anno l’iniziativa

è rivolta agli adolescenti che sono statisticamente quelli che scompaiono di più. In particolare, la

campagna è focalizzata sui pericoli della Rete in quanto, in questo periodo di restrizioni dovute

all’emergenza COVID-19, i ragazzi con maggior disagio potrebbero ricercare anche vie di fuga

“virtuali”. Al riguardo è stato realizzato anche un video dal titolo “Non farti catturare”. La Polizia di

Stato da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, dal 2000 ha

aderito al network internazionale (che ora conta 30 Paesi) dell’ICMEC attivando il sito italiano per i

bambini scomparsi – it.globalmissingkids.org. La scomparsa di minori sia essa per fuga, sottrazione

da parte di un genitore o di minori stranieri che si allontanano dagli istituti di accoglienza,

rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita senza ritardo e senza tralasciare nessuna

possibilità di ricerca. La Polizia di Stato ricorda, infine, che oltre ai numeri di emergenza e pronto

intervento – 113 e 112 NUE – esiste il numero unico europeo 116000; un servizio dedicato ai minori

scomparsi, affidato, dal Ministero dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono Azzurro – Linea

Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia.