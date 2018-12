Attualità Primo Piano La nave “Mediterranea” al centro del convegno al Vescovato: umane e solidali politiche dell’accoglienza 9 dicembre 2018

A sostegno della nave Mediterranea per umane e solidali politiche dell’accoglienza, si terrà un incontro pubblico lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 17.30 nel salone 2° piano del Palazzo Vescovile di Avellino in piazza Libertà.

Partecipano: Carlo Mele, delegato regionale Caritas; Pierre Dimtri Meka, mediatore culturale; Rocco Pignatiello, cons. comunale Lacedonia; Giuseppe Lombardi, sindaco di Petruro Irpino; Claudio Marra,

responsabile area “Immigrazione” Osservatorio Politiche Sociali UniSa; Antonio Bonifacio, delegato regionale “Fondazione Migrantes”; Erasmo Palazzotto, deputato Sinistra Italiana, fra i promotori di Mediterranea.

La missione Mediterranea, un’azione non governativa, da due mesi è in acque internazionali nel Mediterraneo centrale per monitorare, testimoniare nel silenzio e nell’assenza dei soccorsi la drammatica situazione dei migranti alla deriva sui barconi che partono dalle coste Libiche.

Ad oggi, nonostante il calo partenze, aumenta il tasso di mortalità in mare; quest’anno ha inghiottito 1.720 migranti. Questo tratto di mare è diventato un cimitero con 17 mila morti negli ultimi 5 anni. Mediterranea, con l’aiuto delle navi Open Arms e Sea Watch sta tentando di mettere in salvo quante più persone possibili.

Hanno espresso solidarietà e sostegno a Mediterranea numerose personalità dei vari campi della vita sociale italiana, dai sindaci di Palermo e Napoli a GrenPeace, da Michela Murgia a Maurizio De Giovanni ed altri ancora di un lungo elenco.

