Magazine La Locandiera a Canale di Serino, per vivere le festività natalizie con gusto 18 dicembre 2018

C’è un luogo in Irpinia dove tutto quello che circonda il piacere della buona tavola assume una dimensione diversa. La Locandiera di Laura Rocco a Canale di Serino in provincia di Avellino è un luogo che offre un atmosfera incredibile ai propri avventori. Un incrocio tra quello che è stato il passato, il vissuto di un tempo e il piacere di assoporare il futuro. Una magia che si amplifica durante le festività natalizia quando la locanda assume una connotazione particolare grazie ai suoi interni curati nei minimi particolari. Le Credenze, il rame, il focolare, le pietre e i travi a vista sono immerse in un sobrio e raffinato ambiente che si colora di tutto quello che le festività natalizie regalano.

Una magia che apre e accoglie il cliente in questo luogo dove i sapori e i profumi delle pietanze faranno il resto, coccolando al massimo ogni visitatore della locanda. La struttura del 600, insieme alla premurosa accoglienza del personale, vi attendono per le festività natalizie quando le tentazioni della cucina dal sapore contadino saranno davvero irresistibili. Locanda che vi aspetta anche per il gran Cenone di Capodanno nella notte di San Silvestro con tante pietanze di mare che incontreranno la tradizione di un tempo. L’ospitalità alla Locandiera di Laura Rocco non finisce al termine di un pranzo o di una cena ma grazie alle camere della locanda si potrà soggiornare tra mobili d’epoca e confort di ogni genere. Un posto unico che nasce nel piccolo borgo di Canale di Serino in via Francesco Solimena. Un posto dove non si può mancare.