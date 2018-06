Primo Piano Provincia La giornata del rifugiato e il post virale di Forgione sull’immigrazione 20 giugno 2018

Oltre 45mila like, 23407 condivisioni e 7347 commenti: è diventato virale il post sull’immigrazione pubblicato da Andrea Forgione, esponente del Pd di Paternopoli, sul suo profilo Facebook. I numeri sono in costante aggiornamento e crescono di ora in ora, ancora di più oggi in occasione della celebrazione della giornata mondiale del rifugiato, istituita dall’Onu nel 1951 per celebrare la stipulazione della Convenzione di Ginevra. . “Il 12 giugno scorso, durante la crisi dei migranti sulla nave Acquarius, decisi di scrivere qualcosa sull’argomento. Invece di postare sul mio profilo Facebook il solito commento politico, pubblicai – racconta Forgione – un mio scritto dal titolo “ Terrone torna a casa tua, qui non ti vogliamo” tratto dal mio ultimo libro, stampato nel 2017 , dal titolo “ Il viaggio immortale”.

A distanza di una settimana il post ha ricevuto 45.155 like , 23407 condivisioni e 7347 commenti. Da queste migliaia di commenti emerge chiara “un’Italia giusta e solidale che mai diventerà come il Ministro Salvini la vorrebbe. Questa Italia è un’Italia democratica, antifascista, accogliente, che non si fa abbindolare dalle paure leghiste e dai suoi proclami fascisti. Purtroppo questa Italia, in questo momento, non è rappresentata come dovrebbe in Parlamento ed è priva di rappresentanza politica. Sono onorato che queste migliaia di cittadini italiani – continua Forgione – abbiano scelto il mio piccolo racconto di vita vissuta quale esempio del loro modo di sentire, ma nel contempo sono preoccupato dall’inconsistenza del blocco politico delle opposizioni che non hanno la forza per contrastare la deriva leghista. Ed invece noi, cittadini democratici, dovremmo resistere all’orda leghista che ci vuole tutti impauriti, gretti, razzisti, disumani. Sì, dobbiamo resistere perche’ alla fine a vincere, ne sono sicuro, sarà questa Italia solidale”.