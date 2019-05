Sospesa l’ordinanza anti smog per domenica 12 maggio ad Avellino.

E’ quanto stabilito dal commissario straordinario, dott. Giuseppe Priolo, che in giornata ha emesso una nuova ordinanza per stabilire la sospensione del divieto di circolazione in occasione della Festa della Mamma prevista per domenica prossima.

Stando a quanto si legge nell’ordinanza, il contrordine del commissario arriva dopo le numerose richieste pervenute al Comune da parte delle associazioni coinvolte nella manifestazione “Un’azalea per la ricerca”, organizzata dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

La sospensione temporanea della misura antismog, naturalmente, si è resa possibile anche in seguito alla constatazione che le centraline per il rilevamento delle polveri sottili non hanno registrato “ulteriori sforamenti dal 27/04/2019 ad oggi”.