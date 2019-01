Attualità La fede incontra la musica, il Vescovo Aiello sul palco del Conservatorio 30 gennaio 2019

La Diocesi di Avellino ed il Conservatorio «Cimarosa» tornano a condividere il palcoscenico dell’Auditorium di piazza Castello sulle «Note per l’anima», la rassegna immaginata dal Vescovo Arturo Aiello e sostenuta dal Conservatorio di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro che vuole unire spiritualità e musica.

Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni, domani sera, giovedì 31 gennaio, alle ore 19, l’Auditorium di piazza Castello riabbraccia sua eccellenza il Vescovo di Avellino per «Passaggi Notturni», il primo dei tre appuntamenti della terza edizione di «Note per l’Anima» come sempre ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Il nuovo ciclo di incontri parte al termine di gennaio, nel cuore dell’inverno, e con il suo titolo, «Passaggi Notturni», vuole, a mo’ di architrave, strutturare l’itinerario che la Diocesi di Avellino, in sinergia con il Conservatorio, percorrerà nei prossimi mesi.

«Ci sono passaggi nella musica che segnano con le loro variazioni melodiche, le pause, i cambiamenti di stile, i cambiamenti di tempo – spiega sua eccellenza Arturo Aiello – Così anche nella vita di ciascuno di noi ci sono passi, passaggi che indicano un cambiamento di rotta, svolte epocali, giri di boa che segnano un prima e un dopo. Ci sono passaggi nella notte che si rendono indispensabili per andare incontro ad una nuova alba».

«Con questo nuovo format, inaugurato nel 2017 e che oggi si arricchisce di ulteriori tre appuntamenti, proponiamo ai fedeli e a tutti gli avellinesi una differente fruizione culturale e spirituale che vedrà coesistere sul palco del nostro auditorium il carisma del Vescovo Arturo Aiello e il talento dei nostri allievi e docenti – dichiarano il presidente e il direttore del Conservatorio di Avellino, Luca Cipriano e Carmelo Columbro – Il Conservatorio è anche questo: un richiamo ai valori alti e nobili della musica, un monito ad essere migliori facendo leva sull’energia positiva sprigionata dalle parole e dalle riflessioni più profonde. Siamo certi che questo mix continuerà ad entusiasmare la città di Avellino».

Il primo appuntamento di giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 19 presso l’Auditorium di piazza Castello ad Avellino vedrà salire sul palcoscenico insieme al Vescovo Aiello l’Orchestra giovanile del «Cimarosa» diretta dal maestro Simone Basso che per l’occasione eseguirà brani famosissimi come «Canone» di Pachelbel, il Main Theme di «C’era una volta il west» e «Playing love» di Morricone, «Aria sulla 4 corda» di Bach, «Passacaglia» di Haendel, «Oblivion» e «Libertango» di Piazzolla per finire con il «Blues» di Gershwin.