Provincia La Cultura nella Basilica di Prata, appuntamento con la 12esima edizione 11 settembre 2018

Il dialogo e la pace tra i popoli, in un affascinante viaggio musicale, nella suggestiva Basilica dell’Annunziata di Prata Principato Ultra. Venerdì 14, alle 19.30, la XII Edizione del Premio “Prata. La Cultura nella Basilica”, organizzata dall’omonima associazione presieduta da Antonietta Gnerre e da Armando Galdo.

Il recital poetico musicale “Per mare, per cielo, per terra”, scritto da Assuntina De Vito, con il dialogo tra musica, canzone, letteratura e cinema, accende i riflettori sulla condizione esistenziale dei popoli nella società contemporanea.

Organizzato in collaborazione con l’associazione “Pietro Bove. Un Angelo caduto in Volo”, presieduta da Rita Margiotta, lo spettacolo proietta il pubblico in una dimensione intimistica, che induce alla riflettessione sui fenomeni dell’attualità.

La raffinata voce di Paolo De Vito sarà accompagnata dalla chitarra di Gianluca Marino, dal pianoforte di Giuseppe Musto e dal sassofono di Salvatore Santaniello. “Grazie alla sensibilità di Assuntina De Vito- commenta Paolo De Vito- indaghiamo la dimensione interiore dell’uomo che viaggia, alla ricerca di se stesso, o di un futuro più dignitoso, lontano dalle guerre, dalla fame, dalle malattie. In uno dei luoghi simbolo della religiosità irpina, vivremo l’emozione della musica e della canzone d’autore, in un’atmosfera in cui il sentimento religioso placa l’inquietudine di quanti lottano, nel mondo, per la sopravvivenza e per l’affermazione della libertà e della dignità umana”-.