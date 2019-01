La crisi taglia ancora i consumi: si comprano solo auto usate, giù anche l’elettronica

Si comprano sempre meno auto nuove in Irpinia. Significativa la flessione rilevata dall’Osservatorio Findomestic: -11,1% con una spesa di 42 milioni di euro da parte delle famiglie. Si sono acquistate, però, più auto usate: il bilancio di 89 milioni vede il segmento in crescita del 2,6%.

Bene i motoveicoli (+10,1%) e lieve incremento anche per i mobili (+0,9%); bilancio in calo, invece, per elettrodomestici (-3%), elettronica di consumo (-4,8%, record negativo in regione) e information technology (-3,7%).

Complessivamente vale 274 milioni il mercato dei beni durevoli in provincia di Avellino nel 2018.

In Campania si registra invece un mercato in aumento per auto usate (+4,6%), motoveicoli (+6,5%) e mobili (+1,9%), ma acquisti in calo per auto nuove (-1,7%), elettronica di consumo (-3,2%) e elettrodomestici (-1,7%).

La spesa per i durevoli è aumentata a Salerno (2,6%), Caserta (2,2%) e Napoli (1,7%), mentre è diminuita a Benevento (-1,3%) e Avellino (-2,1%). Nel 2018 il livello di spesa per i durevoli si è attestato sui 1.643 euro per famiglia, un valore superiore solo a quello della Calabria.

Tra le province Napoli (1.676 euro) e Salerno (1.674) sono ai primi due posti, mentre Caserta (1.516) è ultima in regione e compare nella 99esima posizione della graduatoria delle 103 province italiane.

A Napoli la parte del leone spetta al segmento delle auto usate con un mercato di 614 milioni di euro (+4,5%), praticamente doppio rispetto a quello delle auto nuove che si è fermato a 339 milioni (-1,4%). Netta crescita, invece, per i motoveicoli: +5,2%.

Le famiglie della provincia di Benevento nel 2018 hanno speso 182 milioni di euro in beni durevoli nel 2018. Le rilevazioni dell’Osservatorio Findomestic dimostrano che la quota maggiore, 62 milioni di euro, è stata destinata alle auto usate, per le quali si è registrato un incremento del 6,4%.

Nel 2018 la provincia di Caserta ha contribuito al mercato dei beni durevoli con una spesa di 528 milioni di euro, principalmente destinati all’acquisto di auto usate per 168 milioni (+5,5%), di mobili per 143 milioni (+1,8%) e di auto nuove per 124 milioni (-0,6%).

Secondo L’Osservatorio Findomestic la provincia più vivace della Campania per consumo di beni durevoli è quella di Salerno: nel 2018 il mercato è cresciuto del 2,6% raggiungendo i 724 milioni di euro. La provincia salernitana è l’unica in regione a far registrare un netto segno più nell’acquisto di auto nuove, con oltre 11.500 nuove immatricolazioni destinate a privati per una spesa di 170 milioni di euro (+3,5%).