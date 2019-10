Economia La crisi della nocciola irpina arriva in Senato: l’impegno di Biancardi 3 ottobre 2019

La crisi della nocciola irpina arriva in Senato: l’impegno preso dal presidente della Provincia, Domenico Biancardi, nel corso dell’incontro a Palazzo Caracciolo con i rappresentanti dei produttori e trasformatori di nocciole, di alcune realtà associative e il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Avellino per affrontare le tematiche connesse alla crisi del settore a causa del drammatico calo del ciclo produttivo.

Il presidente ha annunciato ai presenti una prossima audizione alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato per illustrare le problematiche e per avanzare richieste di sostegno per il comparto della provincia di Avellino. Nei giorni scorsi, è stata già proposta la richiesta dello stato di calamità naturale.

“E’ nostra intenzione, così come venuto fuori nel corso del confronto, costituire un tavolo permanente in Provincia con i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei produttori, dei trasformatori finalizzato alla valorizzazione della nocciola irpina. In tal senso, organizzeremo un nuovo incontro per definire il percorso e arrivare in breve tempo alla costituzione del tavolo”, annuncia il presidente Biancardi, che evidenzia lo spirito di collaborazione registrato all’incontro di questa mattina.