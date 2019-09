Avellino LA CLASSIFICA / Gli over 45 avellinesi tra i meno disinibiti in Italia: non sono tra i clienti più attivi delle escort 17 settembre 2019

Nella classifica delle 90 città in cui gli over 45 sono i clienti più attivi delle escort, non figura Avellino. Al contrario delle altre città, dunque, nel capoluogo irpino la sessualità ha età.

Nella classifica delle città con la maggioranza degli utenti del sito over 45 stilata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni adult in Europa, troviamo ai primi posti rispettivamente: Milano, Roma e Bologna, mentre Torino al quarto, seguito da Napoli, Firenze e Venezia. Gli utenti over 45 visitano il sito due volte e mezzo in più della media, sette volte all’anno in più invece delle circa tre della media nazionale.

L’età media nazionale degli utilizzatori del sito è del 7% tra i 18 e 24 anni, del 29% tra i 25 e i 34 anni, del 28% tra i 35 e i 44 anni, del 21% tra i 45 e i 54, del 10% tra i 55 e i 64 e infine del 5% per gli over 65.

Secondo un recente studio, infatti, molte persone over 45, entrate anche nel sesto decennio, stanno vivendo il sesso più avventuroso della loro vita, con il 62% degli intervistati che afferma di essere diventato, tra le lenzuola, addirittura più audace. Un motivo che favorirebbe la sfera sessuale sarebbe anche il maggior tempo che si ha a disposizione e in media ogni rapporto durerebbe in media circa venticinque minuti.

Da quanto raccontano invece direttamente le escort, il missionario è la posizione preferita da questa fascia di età. Ma compaiono in classifica anche posizioni meno usuali, come quella del 69 e della penetrazione anale, tra le maggiori richieste nel sesso a pagamento, con le carezze e i toccamenti nelle parte intime. I preliminari diventano un punto fondamentale nell’esperienza sessuale. Attraverso i filtri presenti sul sito gli over 45 evidenziano queste richieste in particolare e si documentano anche per la prima volta per avventure trasgressive di questo tipo attraverso la mappa per capire dove possono trovare quelle che fanno più al caso loro.

Per l’83% degli ultraquarantenni il sesso è molto importante e oltre il 70% degli italiani ha rapporti sessuali da 1 a 6 volte alla settimana, percentuale più elevata rispetto alla media internazionale che si attesta al 57% per gli uomini, mentre il dato più basso lo fa registrare il Giappone con il 21%.

Parlando invece delle escort over 45, si scopre tutta una nicchia di veri e propri estimatori del genere, che vanno dai 25 ai 30 anni e oltre (soprattutto su richiesta delle sex workers che non accettano clienti più giovani). Anche se l’età delle escort ha una flessione che va dal 29% per la fascia 18-24 anni, 53% dai 25 ai 36, al 14% delle 37-45enni e al 4% infine delle over 46.

Particolare è anche come si pongono le escort over 45 rispetto al mercato. Abbiamo due categorie: quelle curatissime che fanno invidia anche alle 20enni (come si può leggere da molte recensioni sul sito) e quelle naturali. Queste ultime non nascondono i propri inestetismi legati all’età: cellulite, pelle cadente, seno vissuto e invecchiamento della pelle, con le rughe diventano simbolo di esperienza e addirittura di qualità.

Dalle recensioni si evince inoltre che sono apprezzate soprattutto per la conversazione e nel fare sentire a proprio agio il cliente che le va a trovare. I clienti stessi cercano una sorta di certezza, conforto da quelle che spesso possono sembrare le loro zie dei sogni proibiti come quelle che si trovano nelle trame dei film di Tinto Brass.