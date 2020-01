Avellino “La Cantata dei Pastori” di Peppe Barra al Teatro Gesualdo 3 gennaio 2020

Nuovo appuntamento al Teatro “Carlo Gesualdo” con il Cartellone “Tradizione & Comicità”.

L’appuntamento è per sabato 4 gennaio (ore 21.00) e domenica 5 gennaio (ore 18.00) con Peppe

Barra e “La Cantata dei Pastori”.

“La Cantata dei Pastori” fu scritta alla fine del Seicento (1698) da Andrea Perrucci e, da allora, è

continuamente rappresentata, rimaneggiata, riscritta, come da Peppe Barra che aveva già

interpretato l’opera a fianco della madre Concetta, nel ruolo di un irresistibile Sarchiapone, dopo

essere stato l’Angelo nella versione di Roberto De Simone alla fine degli anni Settanta.

“La Cantata dei Pastori” è la storia delle traversie di Giuseppe e Maria per giungere al censimento di

Betlemme. Nel difficile viaggio vengono accompagnati da due figure popolari napoletane, Razzullo,

scrivano napoletano assoldato per il censimento, e Sarchiapone, barbiere pazzo e omicida,

maschera ispirata quasi direttamente dalla tradizione popolare dei Pulcinella e antesignano di Felice

Sciosciammocca.

Peppe Barra (Razzullo) è protagonista, autore e regista dello spettacolo. Con lui in scena Rosalia

Porcaro (Sarchiapone), Patrizio Trampetti (Cidonio/Diavolo Oste), Maria Letizia Gorga

(Zingara/Gabriello), Francesco Iaia (Demonio), Enrico Vicinanza (Ruscellio), Francesco Viglietti

(Armenzio), Chiara Di Girolamo (Maria Vergine), Andrea Carotenuto (Giuseppe), Ciro Di Matteo

(Diavolo mangiafuoco) e Giuseppe De Rosa (Benino).

Le musiche sono del Maestro Carmelo Columbro, la “Canzone di Razzullo” è del Maestro Roberto

De Simone.

Per info e prenotazioni:

biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Piazza Castello – Avellino

martedi e mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì, venerdì e sabato 10.00- 13.00/17.00-20.00

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553

e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it – info@teatrocarlogesualdo.it

www.teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com