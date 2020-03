Economia La Camera di Commercio di Avellino adotta lo smart working 17 marzo 2020

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali dettate dall’emergenza sanitaria, la Camera di Commercio di Avellino ha adottato misure per contenere il contagio da coronavirus. A decorrere da ieri, i servizi camerali essenziali continueranno ad essere erogati allo sportello, però con le dovute misure di sicurezza quale distanza di almeno un metro, attesa fuori dai locali ed accesso allo sportello una persona per volta. L’apertura è prevista dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, contattando i numeri di telefono oppure gli indirizzi e-mail indicati sul sito.

La Camera di Commercio di Avellino, tra le misure per combattere la diffusione da Covid-19, ha scelto di collocare l’80% del proprio personale in smart working ed il 20% in presenza, continuando a garantire in totale sicurezza, la qualità dei servizi camerali, assicurando la sua presenza sul territorio e restando punto di rifermento per le piccole, medie imprese e per le start up irpine.

Sono disponibili i servizi online a cui si può accedere comodamente da casa, in qualsiasi momento. Visure, atti, bilanci della propria impresa possono essere ottenuti gratuitamente dal Cassetto Digitale dell’Imprenditore (impresa.italia.it) che è fruibile anche da smartphone.

Visure, atti e bilanci di altre imprese sono invece accessibili dal sito registroimprese.it, a fronte di un pagamento di un diritto di segreteria con carta di credito.

Il sistema camerale offre anche altri servizi digitali come fatturazione elettronica, Iconto, Libri Digitali (il servizio che ha la stessa validità legale della bollatura dei libri contabili), Ateco (ateco.infocamere.it: la piattaforma che permette di ricercare codici adatti alla propria attività, le norme associate, i requisiti richiesti e la documentazione necessaria per aprire la Partita IVA e svolgere un’attività in forma di impresa), impresainungiorno.gov.it per gestire online le pratiche per la propria attività e consultare i SUAP di riferimento.

Per restare sempre aggiornati sulle attività e sui servizi offerti dalla CCIAA Avellino si consiglia di consultare il sito, di seguire la pagina Facebook o il profilo Twitter dell’ente camerale irpino.