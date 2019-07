Attualità La bella Nicole di Summonte si avvicina alla finale di Miss Universe Italy 2019 6 luglio 2019

La bella Nicole di Summonte si avvicina alla finale di Miss Universe Italy 2019. Continuano in tutta Italia i casting e le selezioni per scegliere le finaliste. Dopo le selezioni di Paestum e Marina di Camerota il Tour della Campania e della Basilicata si è spostato ad Atena Lucana. Questa la classifica finale della terza tappa: 1° posto per Sofia Marilù Trimarco 20 anni – studentessa in Giurisprudenza – di Buccino (Salerno), 2° posto per Nicole Falso 20 anni – studentessa al liceo linguistico – di Summonte (Avellino) , 3° posto per Chiara Trapani – ballerina – 19 anni di Auletta (Salerno).

La sfilata è stata organizzata e condotta da Lino Miraldi con la collaborazione di Otello Antonio Sinforosa (official promoter) che si è ben attivato per promuoverla su tutto il territorio del Vallo di Diano. Le Miss si sono sfidate in passerella a colpi di sfilate con coloratissimi costumi da bagno, occhiali, cappelli ed abiti eleganti dinanzi ad una qualificata ed attenta giuria che vedeva tra gli altri il Sindaco di Auletta Pietro Pessolano e la Fashion Blogger Curvy Augusta Rinaldi . Ospite dell’evento la brava cantante pollese Nicole Zienna che ha visto la sua esibizione concludersi tra applausi scroscianti del numeroso pubblico presente.