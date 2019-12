In Evidenza Primo Piano Provincia L’11 dicembre ci lasciava Pietro Foglia: un anno dopo la Sala Consiliare della Provincia sarà a lui intitolata 5 dicembre 2019

E’ in programma mercoledì prossimo – 11 dicembre – alle ore 10:30 a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia, la cerimonia di intitolazione della Sala Consiliare al compianto onorevole Pietro Foglia, già presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Nel corso della manifestazione, alla presenza di familiari e amici, verrà scoperta la targa a lui dedicata.

“L’11 dicembre dello scorso anno ci lasciava l’amico Pietro Foglia che, come ho avuto modo di ribadire in più occasioni, è stato il mio padre politico. L’Irpinia e la Campania hanno perso un uomo autorevole, che ha amato la sua terra e si è battuto con tenacia per le istanze delle comunità. Restano, comunque, i suoi insegnamenti per chi come me è impegnato nelle istituzioni. Il Consiglio Provinciale, nei mesi scorsi, ha votato all’unanimità la proposta di intitolazione della Sala Consiliare di Palazzo Caracciolo. Un’ulteriore dimostrazione di stima e di riconoscenza per l’amico Pietro”, dichiara il presidente Biancardi.