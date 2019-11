Attualità Kinesiologia emozionale: evento gratuito all’istituto “L. Amabile” 21 novembre 2019

Il giorno 23 novembre, ad Avellino, presso l’istituto I.T.E. “LUIGI AMABILE” in via Morelli e Silvati, dalle ore 16:00 alle 19:30 si terrà l’evento “Donarsi la serenità”, un omaggio di Natale, un seminario gratuito in cui la dottoressa Angela Coppola, massima esperta di kinesiologia emozionale, spiegherà come lo stress della vita quotidiana può essere trasformato in energia positiva, in calma e gioia interiore.

Durante l’incontro, verranno insegnate delle tecniche di respirazione per ossigenare efficacemente mente e corpo, esercizi per attivare le energie vitali e strategie di allineamento mente e cuore che potranno essere utilizzare sempre.

Attraverso dei semplici esercizi di respirazione, di visualizzazione creativa e massaggiando alcuni punti energetici del corpo è possibile abbassare lo stress, aumentare l’energia del corpo e liberare la mente da pensieri, preoccupazione, ansia, paura, auto-dubbi e sperimentare uno stato di profonda calma mentale e interiore.

Un incontro di gruppo per ritrovare l’equilibrio interiore nonostante le difficoltà e le sfide quotidiane, un’occasione per concederci un momento con noi stessi per ritrovare la serenità.

Tutto ciò, in armonia con il più grande desiderio della dott.ssa Angela Coppola: aiutare le persone a vivere meglio e il seminario è stato pensato proprio per questo.