Sport Minori Karting Club Tufo, Palladino va al Mondiale 8 ottobre 2019

Domenica scorsa, sul Circuito “Pista Azzurra” di Jesolo si è conclusa la Finale Nazionale del Challenge

Italia Rotax che, oltre ad attribuire i titoli nazionali ha rilasciato il pass per la partecipazione all’evento

mondiale in programma dal 19 al 26 ottobre a Sarno, evento organizzato dal colosso costruttore austriaco.

Per il Karting Club Tufo ci sarà Francesco Palladino che vestirà la tuta del Team Italia insieme ad altri otto piloti suddivisi nella cinque categorie. “È il coronamento di una stagione difficile, fatta di sacrificio e soddisfazioni che si sono alternate in un turbine di emozioni – spiega Palladino – il nostro ringraziamento va a quanti non hanno smesso di crederci e ci hanno sostenuto economicamente ma anche con un semplice “like” sui social. Grazie a Francesco

Laudato, Renato Monaco, Angelo Carpenito, Ivo Capone, e grazie a mio fratello Simone che è sempre al mio

fianco”.

Il presidente del KCT Nicola Tedesco, non sta nella pelle: “La sofferenza in questo weekend di gara è stata

doppia, non essendo presente sulla pista di Jesolo dovevo tenermi aggiornato tramite la piattaforma

LiveTiming e il telefono, ma finché non è arrivata la bella notizia siamo stati sulle spine”.

L’invito ora è rivolto a tutti gli appassionato di Karting e di motorsport ed è di nuovo Palladino a lanciarlo:

“Vi aspettiamo numerosi sulle tribune del Circuito internazionale Napoli di Sarno per assistere alla

20esima edizione dell’eveto Mondiale Karting più bello e spettacolare mai organizzato, con gare

emozionanti”.