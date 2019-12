Attualità Ivan Romano, in arrivo il nuovo singolo del cantautore irpino 27 dicembre 2019

Con «Signor Tipetto» il cantautore Ivan Romano chiude un anno di successi con il nuovo

singolo accompagnato da un videoclip d’autore

Il 28 dicembre su tutte le principali piattaforme digitali sarà pubblicato «Signor Tipetto», il nuovo

singolo del cantautore irpino Ivan Romano che ringrazia, in tal modo, il pubblico che ha supportato

il successo del suo ultimo album «L’Arte e la Musica», uscito il 20 dicembre 2018.

Scritto e arrangiato dal cantautore caudino, il brano è anche una prima anticipazione del prossimo

lavoro di Romano che ne conferma e anticipa qualche tema. Legato infatti all’amore per la propria

terra e i suoi valori, Romano in questo brano si lascia andare alla satira sociale, in particolare

criticando con ironia la sempre maggior mancanza di quel «rispetto» che un tempo i genitori si

curavano di insegnare e i giovani di osservare.

La mancanza di rispetto, secondo Romano, non è solo un fatto di educazione nei rapporti sociali,

cosa di cui già si avverte fortemente la mancanza, ma diventa attentato all’ambiente, sopruso

verso i più deboli, in una deriva complessiva verso uno stato che allontana sempre di più l’uomo

dalla propria umanità, avvicinandolo ad una dimensione egoistica e gretta.

Dopo i precenti «L’arte e la musica» (2019); «L’inventore saltuario» (2016) e «I Giovani e la

tradizione» (2017), Ivan Romano proseguirà sulla via del cambiamento che lo aveva portato ad

inserire nel suo ultimo album atmosfere rock, country, swing e jazz per rinnovare il tradizionale stile

popolare verso una forma più contemporanea e accattivante. Romano ha inoltre pubblicato due

mesi fa anche un altro singolo, «La maledizione delle regole senza ragioni» che è stato premiato

dal «Premio Musica Contro le Mafie».

«Signor Tipetto», musica, testi e arrangiamento di Romano, prosegue il percorso iniziato con

«L’arte e la musica» anche grazie alla presenza di musicisti come: Massimo Palumbo (violino)

Antonio De Nisi (batteria) Fortunato Marco Onofrio (violoncello) Umberto Marro (tuba e trombone)

Enrico Notariello (clarinetto) Leonardo Teodoro Pio (tromba). La divertente copertina è firmata da

Peppe Barile, il brano è edito da Magilla Spettacoli di Brindisi.

In occasione dell’uscita del singolo, il prossimo 6 gennaio 2020, sarà pubblicato su YouTube il

videoclip omonimo nel quale, con Ivan Romano, recita anche anche il figlio Daniel. La regia del

video è firmata da Gianfranco Marchese ed è stato girato nella «Tenuta Fierro» alla località

Coppola di Cervinara