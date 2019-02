Cronaca Ivan, orgoglio irpino. E’ di Zungoli uno dei poliziotti eroi dell’incendio di Firenze 27 febbraio 2019

Incendio di via Gozzoli a Firenze, c’è un poliziotto irpino tra gli eroi che sono intervenuti per salvare alcuni anziani inquilini. Si tratta di Ivan Maraia, 35 anni di Zungoli, in servizio alla sezione Volanti, quinta squadra di Firenze.

L’orgoglio irpino, insieme ai colleghi Marco Martellani, Giuseppe Sinagra e Eduardo Costa, si è catapultato tra il fumo e le fiamme senza paura e maschere per l’ossigeno per salvare le persone rimaste intrappolate in casa, due anziani di 88 e 83 anni, e altri 4 occupanti, tra cui una badante.

Un gesto di grande coraggio che è valso ai quattro eroi la convocazione a Palazzo Medici da parte del Prefetto Laura Lega. Quest’ultima ha voluto conoscere i quattro agenti, che erano accompagnati dal vice questore vicario Giuseppe Solimene e dal dirigente della Squadra Volanti Alessandro Ausenda, per complimentarsi personalmente.

“Grazie a nome della Comunità – ha detto Lega stringendo loro la mano – per quanto avete fatto, per la generosità e la risolutezza con cui avete agito in un momento così difficile, nel quale era a rischio l’incolumità delle persone. Il vostro gesto conferma come le forze di polizia siano sempre al servizio della collettività in ogni frangente, quando ne abbiamo bisogno”.